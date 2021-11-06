Найбільш титулований покерист світу за кількістю виграних браслетів WSOP розкрив секрет своєї першої перемоги. У 1988 році 23-річний Філ Гельмут чомусь вирішив, що відмовившись від сексу, це допоможе йому досягти успіху в покері.

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Напередодні Світової серії 1989 року Гельмут повністю призупинив своє інтимне життя. На той момент він серйозно вірив, що в цьому є якийсь сенс, і це допоможе йому виграти турнір Світової серії покеру.

Мені здавалося, якщо я уникатиму сексу, то зможу виграти Головну подію WSOP. Якщо я займатимуся сексом, то це значно знизить шанси на перемогу. Одному богу відомо, чому це спало мені на думку, – розповів Філ Гельмут через багато років.

Як не дивно, але Гельмут переміг у Main Event і забрав 750 тисяч доларів разом із першим чемпіонським браслетом. У хедз-апі він здолав іншого відомого гравця Джонні Чена. Та перемога принесла Гельмуту звання наймолодшого чемпіона WSOP, яке він утримував понад 20 років, поки Пітер Істгейт не встановив новий рекорд у 2008 році.

Філ Гельмут після перемоги на WSOP / Фото PokerNews

Також Філ розповів, що у квітні 1989 року він відмовив гарній дівчині, щоб зберегти обіцяний період "цнотливості". До речі, майбутню дружину Гельмут зустрів через 13 місяців після перемоги у Головній події WSOP.