Філ Айві давно цікавиться криптовалютами та блокчейном і навіть є амбасадором першого криптовалютного покер-руму, який поки що не може себе зарекомендувати з кращого боку. Американець вирішив діяти сам.

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Айві влаштував проведення торгів, запропонувавши потенційному покупцеві наступне:

NFT з роздачею з High Stakes Poker, де Том Дван блефував у нього з 9 хай;

Кросівки, створені у колаборації з брендом The Shoe Surgeon;

Вік-енд у Вегасі в компанії самого Філа. Можна зіграти в гольф та взяти участь у турнірі WPT.

Кросівки бренду The Shoe Surgeon / Фото nicekicks.com

Аукціон був проведений на маркетплейсі Moments. Торги стартували з 12 монет ефіріуму (55 тисяч доларів) і досягли 40 монет (182 тисяч доларів). Хто купив – не повідомляється.

Ексклюзивні кросівки виглядають дійсно оригінально і вечірка у Вегасі теж не гірший подарунок. А ось роздача, яка обійшлася невідомому колекціонерові в 182 тисячі доларів, є у вільному доступі на ютубі.

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