Самый титулованный покерист мира по количеству выигранных браслетов WSOP поделился секретом своей первой победы. В 1988 году 23-летний Фил Хельмут почему-то решил, что отказ от секса поможет ему добиться успеха в покере.

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Накануне Мировой серии 1989 года Хельмут решил полностью исключить из своей жизни интимную близость. На тот момент он всерьез верил, что в этом есть какой-то смысл и это поможет ему выиграть турнир Мировой серии покера.

Мне казалось, если я буду избегать секса, то смогу выиграть Главное событие. Если я займусь сексом, то это сильно снизит шансы на победу. Одному богу известно, с чего бы мне пришло это в голову", – рассказал Фил Хельмут спустя много лет.

Как ни странно, но Хельмут выиграл Main Event и забрал 750 тысяч долларов вместе с первым чемпионским браслетом. В хедз-апе он одолел другого известного игрока Джонни Чена. Та победа принесла Хельмуту звание самого молодого чемпиона WSOP, которое он удерживал почти 20 лет, до успеха Питера Истгейта в 2008 году.

Фил Хельмут после победы на WSOP / Фото PokerNews

Также Фил поведал историю о том, что в апреле 1989 он отказался от близости с красивой девушкой, чтобы не прервать стрик воздержания. Кстати, будущую жену Хельмут встретил спустя 13 месяцев после победы в Главном событии.