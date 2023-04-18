Above the Felt – це покерне маркетингове агентство та об'єднання гравців, куди входять Кріс Манімейкер, Лендон Тайс, Метт Беркі, Даррен Еліас, Джеймі Керстеттер, Джефф Плат, Ітан Яу та інші медійні персони та відомі гравці.

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Частина з них стали героями нового документального фільму. Засновник Above the Felt Том Уітон виступив режисером та продюсером картини під назвою "Мрійники: документальний фільм про покер нового століття".

У першій частині фільму гравці розповідають, як вони потрапили у покер. У другій ведеться репортаж із рекордної серії World Poker Tour у грудні минулого року. Том Уітон ставив завдання показати залаштунки покерної індустрії та гру досвідчених професіоналів із перших вуст.

Прем'єра "Мрійників" відбулася 14 квітня. Документальний фільм доступний для перегляду на ютубі.