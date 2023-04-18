Above the Felt – это покерное маркетинговое агентство и объединение игроков, в котором состоят Крис Манимейкер, Лэндон Тайс, Мэтт Берки, Даррен Элиас, Джейми Керстеттер, Джефф Плат, Итан Яу и другие медийные персоны и известные игроки.

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Большинство из них стали героями нового документального фильма. Основатель Above the Felt Том Уитон выступил режиссёром и продюсером картины под названием "Мечтатели: документальный фильм о покере нового века".

В первой части фильма игроки рассказывают, как они попали в покер. Во второй – репортаж с рекордной серии World Poker Tour в декабре прошлого года. Том Уитон ставил задачу приоткрыть закулисье покерной индустрии и показать игру с точки зрения опытных и талантливых профессионалов.

Премьера "Мечтателей" состоялась 14 апреля. Документальный фильм доступен для просмотра на ютубе.