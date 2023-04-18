Совсем скоро стартует Мировая серия покера в Лас-Вегасе. С момента последнего выигранного браслета Негреану на WSOP прошло ровно 10 лет. На предстоящей серии канадский покерист всерьёз настроен прервать "браслетное" молчание.

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В этом году в расписании Мировой серии покера более 100 турниров по разным видам покера. Даниэль Негреану собирается "откатать" 80% всей серии. Согласно опубликованному расписанию, в период с 30 мая по 18 июля "KidPoker" сделает себе всего 2 дня выходных.

Общая сумма бай-инов на серию составляет около 1 000 000 долларов. И это без учёта повторных входов. Самым дорогим событием, в котором примет участие Негреану, станет Super High Roller за 250 000 долларов.

Также "KidPoker" сыграет в одном хайроллерском турнире за 100 000 долларов и ещё в четырёх с бай-ином 50 000 долларов. Не пропустит канадец и браслетные баталии в онлайне. В списке Даниэля – 14 событий WSOP Online.

Плотный график на Мировую серию покера строит себе не только Негреану, но и сотни других известных игроков. Поэтому предстоящая серия может действительно стать рекордной по многим показателям за всю 50-летнюю историю WSOP.