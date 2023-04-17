Самое большое негодование вызвало появление в списках Дэна Билзеряна. Эпатажный "король инстаграма", который известен не своими успехами в покере, а скорее стилем жизни, опережает в рейтинге настоящих легенд, таких как Дойл Брансон и Фил Айви.

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Составляя список самых богатых игроков, PokerNews учитывали "чистый" выигрыш в офлайне, онлайне и даже кэш-играх. По мнению многих, рейтинг все равно получился противоречивым и субъективным.

10 место. Тони Джи – 36 000 000 долларов

Тони Джи / Фото PokerNews

Антанас Гуога известен далеко за пределами покерного мира. Литовец является генеральным директором Cyberphunk Holdings, а также совладельцем нескольких компаний, связанных с покером и блокчейном. Тони Джи выиграл более 11 000 000 долларов в живых турнирах и ещё больше в кэше.

9 место. Джастин Бономо – 57 000 000 долларов

Рекордсмен офлайна с более чем 60 000 000 долларов призовых в офлайне оказался только на 9 месте рейтинга. Это ещё один игрок, чьи достижения, возможно, приуменьшены. Но Джастин Бономо все равно остаётся самым успешным турнирным игроком на планете.

8 место. Брин Кенни – 57 000 000 долларов

Скандальная и неоднозначная личность в рейтинге. Многие считают Брина Кенни мошенником, другие, наоборот, всячески пытаются отбелить его репутацию. На данный момент Кенни борется с Бономо за топ-1 в All Time Money List.

7 место. Даниэль Негреану – 70 000 000 долларов

Один из самых популярных и узнаваемых покеристов на планете. Даниэль Негреану стал первым канадцем, который выиграл в офлайне более 50 000 000 долларов. Последнее время он сконцентрирован на турнирах в США, практически отказавшись от дальних перелётов в Европу. Негреану продолжает активно играть, навязывая конкуренцию "новому поколению" регуляров.

6 место. Дойл Брансон – 75 000 000 долларов

Появление суперлегенды в списках тоже вызвало удивление среди болельщиков, но с положительной стороны. По данным Hendon Mob в живых турнирах Дойл Брансон выиграл "всего" 6 000 000 долларов, но гораздо больше ему принесли кэш-игры.

5 место. Крис Фергюсон – 80 000 000 долларов

Крис Фергюсон / Фото pgt.com

Один из самых запоминающихся игроков США по прозвищу "Иисус". В живых турнирах он выиграл более 10 000 000 долларов, но это лишь небольшая часть его дохода. Был в числе соучредителей FullTilt Poker и до конца восстановить репутацию после Чёрной пятницы так и не смог.

4 место. Сэм Фарха – 100 000 000 долларов

В своё время многие эксперты называли Сэма Фарху лучшим игроком в Омаху. Трижды он выигрывал браслеты WSOP по пот-лимитной Омахе. Фарха был сильнейшим регуляром офлайн-кэша, зарабатывая в Лас-Вегасе десятки миллионов долларов.

3 место. Фил Айви – 125 000 000 долларов

Фил Айви до сих пор остаётся в неплохой форме, что доказывает его недавняя победа на серии Triton Poker. Сколько заработал американец покером – неизвестно. Он частый гость закрытых кэш-игр, но только в офлайн-турнирах сумма призовых составляет около 40 000 000 долларов.

2 место. Ден Билзерян – 200 000 000 долларов

По личности Дена Билзеряна больше вопросов, чем ответов. Он был послом крупнейшего покер-рума, но компания его уволила. Про победы Билзеряна рассказывает только он сам. Лишь иногда всплывает информация и от других игроков, например, от Ченса Корнута.

1 место. Энди Бил – 10 000 000 000 долларов

Энди Бил / Фото pokerlistings.com

Главным победителем рейтинга PokerNews стал игрок, чьё имя незнакомо большинству фанатов покера. Известно, что своё состояние Бил сколотил на рынках банковского дела и недвижимости, хотя периодически садился играть в покер на самых высоких лимитах.