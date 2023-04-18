Зовсім скоро стартує Світова серія покеру у Лас-Вегасі. З моменту останнього виграного браслета на WSOP Даніелем Негреану минуло рівно 10 років. На майбутній серії канадець налаштований перервати "браслетне" мовчання.

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Цьогоріч у розкладі Світової серії покеру понад 100 турнірів із різних видів покеру. Негреану збирається "відкатати" 80% усієї серії. Згідно з опублікованим розкладом Даніеля, у період з 30 травня по 18 липня він собі зробить тільки 2 дні вихідних.

Загальна сума бай-інів на серію складає майже 1 000 000 доларів. Це без урахування повторних входів. Найдорожчою подією, у якій візьме участь Негреану, стане Super High Roller із внеском 250 000 доларів.

Також "KidPoker" зіграє в одному хайролерському турнірі за 100 000 доларів та ще у чотирьох із бай-іном 50 000 доларів. Не пропускатиме канадець й браслетні події в онлайні. У списку Даніеля – 14 турнірів WSOP Online.

Щільний графік на Світову серію покеру будує собі не тільки Даніель Негреану, а й сотні інших відомих покеристів. Тому майбутня серія може стати рекордною у багатьох показниках за всю 50-річну історію WSOP.