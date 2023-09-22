Впродовж осені глядачі Showtime смакуватимуть заключний сьомий сезон серіалу "Мільярди" від творців головної стрічки про покер "Шулери" – Браяна Коппельмана, Девіда Левьєна та Ендрю Рос Соркіна.

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Стрічка розповідає про китів зі сфери фінансів та інвестицій, які, заради збагачення, часто не зважають на закон. В сьомому епізоді автори розбавили сюжет інтелектуальною грою.

За сюжетом в одному із казино відбувається благодійний турнір, куди запросили експерта з покеру. Власне, цілком реальна покерна зірка Ванесса Селбст, тут грає саму себе. Американка залишається найуспішнішою грачинею в історії турнірної покеру, нехай і завершила кар’єру вже кілька років тому. В активі Селбст майже 12 мільйонів доларів призових, які виграла в офлайн-турнірах.

Демонструвати свій акторський хист свого часу не цурались й інші зіркові покеристи. Зокрема, дворазовий чемпіон світу Джонні Чен грав сам себе у вже згаданих "Шулерах". А найуспішніший гравець в історії WSOP Філ Хельмут засвітився в одному із попередніх епізодів "Мільярдів".