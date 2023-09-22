В течение осени зрители Showtime будут смаковать заключительный седьмой сезон сериала "Миллиарды" от создателей главной ленты о покере "Шуллеры" – Брайана Коппельмана, Дэвида Левьена и Эндрю Росс Соркина.

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Лента рассказывает о китах из сферы финансов и инвестиций, которые, ради обогащения, часто не взирают на закон. В седьмом эпизоде авторы разбавили сюжет интеллектуальной игрой.

По сюжету в одном из казино проходит благотворительный турнир, куда пригласили эксперта по покеру. Собственно, вполне реальная покерная звезда Ванесса Селбст, здесь играет саму себя. Американка остается самым успешным игроком среди женщин в истории турнирного покера, пусть и завершила карьеру уже несколько лет назад. В активе Селбст почти 12 миллионов долларов призовых в оффлайн-турнирах.

Демонстрировать свое актерское мастерство в свое время сумели и другие звездные покеристы. В частности, двукратный чемпион мира Джонни Чен играл сам себя в уже упомянутых "Шулерах". А самый успешный игрок в истории WSOP Фил Хельмут засветился в одном из предыдущих эпизодов "Миллиардов".