В 2006 году в прокат вышел 21-й фильм из "Бондианы", приключений вымышленного героя - Агента 007 Джеймса Бонда. На этот раз персонаж Дэниеля Крейга противостоял злодею Ле Шиффру, воплощенному актером Мадсом Микельсеном. Помимо экшн-сцен, ключевая роль в фильме отведена покеру.

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Кто не помнит знаменитую сцену, в которой Джеймс Бонд эпически выигрывает у фулхауса антагониста благодаря стрит-флешу и забирает банк в 115 миллионов долларов, можете посмотреть видео.

Впрочем, немногие знают, что это интеллектуальное противостояние вообще могли вырезать на монтаже. На этом настаивала продюсер "Казино Рояль" Барбара Брокколи. Ведь, по ее мнению, присутствие в сцене Веспер Линд, героини Евы Грин, имело шовинистическую окраску. Мол, Бонд получил преимущество над соперниками, вдохновившись дамой сердца, а значит якобы использовал ее.



Покерная сцена из "Казино Рояль" / Фото скрин из Youtube

К счастью, режиссеру Мартину Кэмпбеллу удалось убедить Барбару Брокколи оставить покерный эпизод в конечном монтаже. Иначе мы бы не досчитались, пусть немного наивной, но увлекательной сцены о любимой игре миллионов.