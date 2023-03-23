Скотті Нгуєн – найвідоміший покерист в'єтнамського походження. З раннього віку простежувався важкий характер хлопця. У шкільні роки він прогулював навчання, а замість уроків відвідував підпільні покерні клуби.

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Школа виживання

В 11 років майбутній чемпіон Main Event WSOP уже заробляв гроші. На той момент батьки не могли забезпечити усіх своїх дітей новим одягом, тому Скотті шукав можливості робити це сам. До речі, його першим покерним "вчителем" була саме мати.

Я заробляв покером і займався іншими підробітками. Наприклад, міг купити пачку цигарок за 20 центів, а продати її у магазині за 30. Я займався нелегальними речами, але при цьому ніколи нічого не вкрав, – пригадує Скотті Нгуєн.

У Скотті Нгуєна була велика родина – 8 братів і 5 сестер. Коли починалася В'єтнамська війна, хлопцю тільки виповнилося 14 років. У такому віці юнаків забирали на фронт. Батьки вирішили рятувати найстарших синів. Продавши усе своє майно, вони назбирали грошей, щоб купити два місця на маленькому човні.

Скотті Нгуєн на початку кар'єри / Фото з інстаграму "scottynguyenbaby"

У такий спосіб люди тоді тікали від війни. Згадуючи про ту подорож, Скотті Нгуєн розповідає жахливі речі. Йому з братом довелося провести у відкритому морі 23 дні. Їжа швидко скінчилася, а люди дивилися один на одного у сподіванні, що хтось незабаром помре.

Нас врятував вітер, що подув у правильному напрямку. Мій брат почував себе дуже погано. Вночі ми прокинулися від сильного світла. То був великий тайванський корабель. Це означало, що ми всі врятовані, – пригадує той випадок Скотті Нгуєн.

Після тієї історії Скотті Нгуєн часто жартує, що його життя – це фрірол. Багато людей загинули, намагаючись втекти з В'єтнаму. Він вижив, і за покерними столами часто демонстрував свою безстрашність. Мати дізналася, що вони з братом залишилися живі тільки через 19 років.

Згубний вплив великих грошей

Коли Скотті Нгуєн переїхав до США, він потрапив в Іллінойс, де йому знайшли опікуна. Працювати доводилося зранку до ночі кожного дня, через що Скотті відправляється до Каліфорнії. Врешті-решт він опинився у Лас-Вегасі, де влаштувався офіціантом у Harrah's Poker Room.

У цьому закладі він знайомиться з менеджером покерного клубу на ім'я Джордж. Той запропонував йому роботу дилера у своєму закладі. Джордж організував йому безплатне навчання, після чого Скотті Нгуєн опинився у потрібному місці у потрібний час.

Скотті Нгуєн / Фото PokerNews

Скотті блискуче запам'ятовував усі роздачі за столом, а у перерві часто говорив із гравцями, наголошуючи на їхніх помилках. Так, один із постійних гравців порадив Нгуєну самому грати у покер. Коли у 1985 році Скотті запросили попрацювати дилером на серію в Lake Tahoe, вдень він роздавав карти, а ввечері грав кеш.

Я приїхав туди, маючи у кишені 150 доларів. А коли через півмісяці повернувся, у мене вже було 500 000 доларів. Зі мною була валіза з речами. Але замість речей там були гроші, – розповів Скотті Нгуєн.

Проте великі гроші швидко запаморочили йому голову. Успіх прийшов рано до Скотті Нгуєна. У 1997 році він виграв свій перший браслет Світової серії покеру, а вже через рік став переможцем Main Event WSOP. Чемпіон світу отримував тоді 1 000 000 доларів.

Скотті Нгуєн, який виріс у бідній родині, просто не знав, що робити з такими грошима. Він витрачав їх на алкоголь та наркотики, перетворившись на лудомана. Уже відомий покерист ставив величезні суми на спортивні події, укладав дуже дивні парі з гравцями. Розгульний спосіб життя призводив до того, що він неодноразово залишався взагалі без грошей.

Скотті Нгуєн виграв 5 браслетів WSOP / Фото athletespeakers.com

Розуміючи серйозність проблем, Скотті Нгуєн продовжував грати та перемагати. Він ще тричі вигравав браслет Світової серії покеру. Востаннє зробив це у 2008 році, причому напідпитку. Нгуєн поводився дуже шумно, сперечався з гравцями, лаявся на офіціантку, яка носила йому пиво. Після турніру Скотті довелося просити вибачення за свою поведінку.

Поведінка Скотті Нгуєна за фінальним столом WSOP: дивіться відео

Загалом у живих турнірах Скотті Нгуєн отримав понад 12 7000 000 доларів. За останні роки він уже не є таким грізним суперником за столом, але все ж продовжує грати. Наприклад, у січні потрапив до ITM у турнірі Main Event WSOPC Dallas/Oklahoma.