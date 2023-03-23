Українські покеристи та гравці збірної продовжують представляти країну на міжнародній арені. Наші спортсмени стартували у масштабній серії Estrellas Poker Tour у Мадриді, а також виступають на змаганнях Czech Poker Masters у Розвадові.
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У Чехії завершився найбільший турнір в історії Eureka Poker Tour. У головній події з бай-іном 1 100 євро було зафіксовано 1 866 входів та рекордний призовий фонд 1 722 700 євро. У багатоденному івенті відчайдушно змагалися українці. У підсумку 9 наших спортсменів потрапили до призової зони.
- Володимир Дрокін – 86 місце
- Аліна Кірина – 102 місце;
- Олег Охотський – 121 місце;
- Дмитро Соромітко – 159 місце;
- Назар Дячок – 162 місце;
- Євген Джура – 164 місце;
- Борис Рожановський – 186 місце;
- Сергій Качинський – 224 місце;
- Іван Кузів – 265 місце.
Переможцем турніру Eureka Rozvadov Main Event став німецький покерист Йорг Шнеегас. На стадії 5-макс за фінальним столом була укладена угода, після догравання німець отримав найбільший приз 187 335 євро.