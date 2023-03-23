Скотти Нгуен – самый известный покерист вьетнамского происхождения. С раннего возраста у парня был сложный характер. Вместо уроков в школе он посещал подпольные покерные клубы.

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Школа выживания

Будущий чемпион мира по покеру зарабатывал первые деньги игрой уже в 11 лет. На тот момент родители не могли обеспечить всех детей новой одеждой и едой, поэтому Скотти искал возможность зарабатывать любым способом.

Я зарабатывал покером и искал другие подработки. Например, мог купить пачку сигарет за 20 центов, а продать её в магазине за 30. Я занимался нелегальными вещами, но при этом никогда не воровал, – рассказывает Скотти Нгуен.

У него была большая семья – 8 братьев и 5 сестёр. Когда началась Вьетнамская война, парню только исполнилось 14 лет. В этом возрасте уже забирали на фронт. Родители решили спасти старших сыновей. Продав всё свое имущество, они собрали денег, чтобы выкупить места для них на лодке.

Скотти Нгуен в начале карьеры / Фото из инстаграма "scottynguyenbaby"

Таким способом люди тогда убегали от войны. Вспоминая об этом путешествии, Скотти Нгуен всегда рассказывал ужасные вещи. Ему с братом пришлось провести в открытом море 23 дня. Еда быстро закончилась, а люди смотрели друг на друга в надежде, что кто-то скоро умрёт.

Нас спас ветер, подувший в правильном направлении. Мой брат чувствовал себя очень плохо. Ночью мы очнулись от сильного света. Это был большой тайваньский корабль, что означало – мы спасены, – рассказывает Скотти Нгуен.

После этой истории Скотти часто шутит, что его жизнь – это фриролл. Многие погибли, пытаясь бежать из Вьетнама, а он выжил. В будущем за покерными столами он часто демонстрировал бесстрашие благодаря тому опыту. Только через 19 лет его семья узнала, что им с братом все-таки удалось выжить.

Пагубное влияние больших денег

Когда Скотти Нгуен переехал в США, он попал в Иллинойс, где ему предоставили опекуна. Работать приходилось с утра до ночи каждый день, из-за чего он уехал в Калифорнию. Позже он перебирается в Лас-Вегас, где устраивается на работу официантом в Harrah's Poker Room.

В этом заведении Скотти Нгуен знакомится с менеджером покерного клуба по имени Джордж. Тот предлагает ему работу дилера в своём заведении и оплачивает обучение. Скотти блестяще запоминает каждую раздачу, а в перерывах обсуждает их с игроками.

Скотти Нгуен / Фото PokerNews

Аналитическое мышление и понимание тонкостей игры приводят к тому, что Нгуен попадает за стол в качестве покериста. Когда в 1985 году его пригласили поработать дилером на серию в Lake Tahoe, днём он раздавал карты, а вечером играл кэш.

Я приехал туда со 150 долларами, а через полмесяца вернулся с 500 000 долларов. Со мной был чемодан с вещами, но только вместо вещей он был забит деньгами, – вспоминает Скотти Нгуен.

Большие деньги быстро вскружили голову начинающему покеристу. Успех пришёл очень рано к Скотти Нгуену. В 1997 году он уже выиграл свой первый браслет Мировой серии покера, а уже через год побеждает в Main Event WSOP. Чемпион мира тогда получал 1 000 000 долларов.

Скотти Нгуен просто не знал, что делать с такими деньгами. Он тратил их на алкоголь и наркотики. Вскоре столкнулся с проблемами лудомании. Заядлый игрок делал огромные ставки на спортивные события, заключал странные пары с другими покеристами. Разгульный образ жизни неоднократно приводил к тому, что Скотти Нгуен оставался вообще без денег.

Скотти Нгуен выиграл 5 браслетов WSOP / Фото athletespeakers.com

Понимая серьезность всех своих проблем, Нгуен продолжал играть и снова побеждать. Ещё трижды он выигрывал браслет Мировой серии покера. В последний раз он сделал это в 2008 году, когда был пьяный в стельку. Покерист вёл себя очень шумно за столом, спорил с другими игроками, ругался с официанткой, которая носила ему пиво. После турнира Нгуену пришлось извиняться за своё поведение.

Поведение Скотти Нгуена за финальным столом WSOP: смотрите видео

В общей сложности в живых турнирах Скотти Нгуен получил более 12 700 000 долларов. За последние годы он уже не является таким грозным соперником за столом, но все же продолжает играть. Например, в январе оформил в ITM в турнире Main Event WSOPC Dallas/Oklahoma.