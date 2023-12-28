Відомий покерний гравець і тренер Бенджамін Ролле розповів, як бореться із даунсвінгами у своїй професії. Австрієць наголосив, що ці поради не є універсальними, але підійдуть більшості спортсменів.

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Головною рушійною силою, яка допомагає Ролле абстрагуватись від невдач у грі, є спорт. Зокрема, покерист частенько вдосвіта долає 10-кілометрову дистанцію. Фахівець також бере перерву від гри на повний день. Натомість розбирає сесії – шукає щонайменше 3 прорахунки у власній грі і 3 вразливих місця у грі суперників. Інформацію, звісно, бере на озброєння.



Бенджамін Ролле / Фото PokerNews

Інколи Бен Ролле замість розбору гри, від одного до кількох днів повністю абстрагується від покеру і моделює оптимальний алгоритм, як стати кращим у грі, щоб прогрес був практичним та відчутним. Також покерист і тренер визначає специфічні та індивідуальні кроки для досягнення мети, контроль яких доступний тільки йому. Іншими словами, експерт веде до того, що універсального рецепту боротьби із невдачами у покері не існує. Все відбувається індивідуально. Але суть, зрештою, є зрозумілою.