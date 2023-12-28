Известный игрок и тренер Бенджамин Ролле рассказал, как борется с даунсвингами в своей профессии. Австриец подчеркнул, что эти советы не универсальны, но подойдут большинству спортсменов.

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Главной движущей силой, помогающей Ролле отвлечься от неудач в игре, является спорт. В частности, покерист частенько на рассвете преодолевает 10-километровую дистанцию. Специалист берет перерыв от игры на полный день. Также он разбирает сессии – ищет по меньшей мере 3 просчета в собственной игре и 3 уязвимых места в игре соперников. Информацию, конечно, берет на вооружение.



Бенджамин Ролле / Фото PokerNews

Иногда Бен Ролле вместо разбора игры от одного до нескольких дней полностью абстрагируется от покера и моделирует оптимальный алгоритм, как стать лучше в игре, чтобы прогресс был практическим и ощутимым. Также покерист и тренер определяет специфические и индивидуальные шаги по достижению цели, контроль которых доступен только ему. Другими словами, эксперт ведет к тому, что универсального рецепта борьбы с неудачами в покере не существует. Всё происходит индивидуально. Но суть, в конце концов, понятна.