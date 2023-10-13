Недаром покер называют интеллектуальной игрой. Ведь прежде всего, благодаря мышлению и анализу, подкрепленных обучением, можно добиться успеха за овальными столами. Впрочем, от ошибок здесь никто не застрахован даже успешные представители этой сферы, такие как Бен Ролле.

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Бен "bencb789" Ролле / ФотоTwitter покериста

Покерный регуляр, тренер и стример привел несколько примеров из собственного игрового опыта, когда принимал неверные решения, как только дело доходило до ответа на ставку соперника.

  • Делаю "колл" под давлением агрессивного соперника, потому что чувствую, что он давит стэком.
  • Сравнял на терне, коллю и на ривере, потому что нужно быть последовательным.
  • Соперник был агрессивен на префлопе, следовательно не факт, что попал в доску.
  • Жму "колл" даже со слабой комбинацией, чтобы не скитаться с коротким стэком.
  • Я долго фолдил, поэтому должен хоть когда-нибудь отвечать на ставки соперников.
  • Оппонент – успешный игрок, а значит, иногда готов легко расстаться с деньгами, имитуруя сильную руку.
  • Отвечаю на крупную ставку, нередко продиктованную блефом.


Бен Ролле / Фото PokerNews

Читатели соцсетей Бена Ролле внесли и свою лепту в этот список, демонстрируя, как эмоции мешают игре в покер.

  • Заколлю ради информации о сопернике.
  • Очевидно, я блокирую его велю.
  • Если выиграю хиро-коллом, будет что рассказать друзьям.
  • Надо любой ценой набить стэк, потому что с этим "коротышкой" стыдно играть.
  • Сегодня точно мой день))).
  • Оппонент, как показывает динамика, однозначно в тилте.
  • Заколлоть этого болвана – дело принципа.