Недаром покер называют интеллектуальной игрой. Ведь прежде всего, благодаря мышлению и анализу, подкрепленных обучением, можно добиться успеха за овальными столами. Впрочем, от ошибок здесь никто не застрахован даже успешные представители этой сферы, такие как Бен Ролле.
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Бен "bencb789" Ролле / ФотоTwitter покериста
Покерный регуляр, тренер и стример привел несколько примеров из собственного игрового опыта, когда принимал неверные решения, как только дело доходило до ответа на ставку соперника.
- Делаю "колл" под давлением агрессивного соперника, потому что чувствую, что он давит стэком.
- Сравнял на терне, коллю и на ривере, потому что нужно быть последовательным.
- Соперник был агрессивен на префлопе, следовательно не факт, что попал в доску.
- Жму "колл" даже со слабой комбинацией, чтобы не скитаться с коротким стэком.
- Я долго фолдил, поэтому должен хоть когда-нибудь отвечать на ставки соперников.
- Оппонент – успешный игрок, а значит, иногда готов легко расстаться с деньгами, имитуруя сильную руку.
- Отвечаю на крупную ставку, нередко продиктованную блефом.
Бен Ролле / Фото PokerNews
Читатели соцсетей Бена Ролле внесли и свою лепту в этот список, демонстрируя, как эмоции мешают игре в покер.
- Заколлю ради информации о сопернике.
- Очевидно, я блокирую его велю.
- Если выиграю хиро-коллом, будет что рассказать друзьям.
- Надо любой ценой набить стэк, потому что с этим "коротышкой" стыдно играть.
- Сегодня точно мой день))).
- Оппонент, как показывает динамика, однозначно в тилте.
- Заколлоть этого болвана – дело принципа.