Недаремно покер називають інтелектуальною грою. Адже, насамперед, завдяки мисленню і аналізу, підкріплених навчанням, можна досягти успіху за овальними столами. Утім, від помилок тут ніхто не застрахований, навіть успішні представники цієї сфери, такі як Бен Ролле.

До теми Пас – не помилка: цінні "героїчні" поради від зірки покеру



Бен "bencb789" Ролле / ФотоTwitter покериста

Покерний регуляр, тренер і стрімер навів кілька прикладів із власного ігрового досвіду, коли приймав невірні рішення, як справа доходила до відповіді на ставку суперника.

Колю під тиском агресивного суперника, бо відчуваю, що він давить стеком.

Зрівняв на тьорні, колю і на рівері, бо треба бути послідовним.

Суперник був агресивним на префлопі, отже не факт, що потрапив в дошку.

Тисну кол навіть зі слабкою комбінацією, щоб не поневірятись із коротким стеком.

Я довго фолдив, тому повинен хоч колись відповідати на ставки суперників.

Опонент – успішний гравець, а отже інколи готовий легко розпрощатись із грошима, вдаючи сильну руку.

Відповідаю на крупну ставку, яка нерідко продиктована блефом.



Бен Ролле / Фото PokerNews

Читачі соцмереж Бена Ролле внесли і свою лепту в цей список, демонструючи, як емоції заважають грі у покер.