Недаремно покер називають інтелектуальною грою. Адже, насамперед, завдяки мисленню і аналізу, підкріплених навчанням, можна досягти успіху за овальними столами. Утім, від помилок тут ніхто не застрахований, навіть успішні представники цієї сфери, такі як Бен Ролле.

До теми Пас – не помилка: цінні "героїчні" поради від зірки покеру


Бен "bencb789" Ролле / ФотоTwitter покериста

Покерний регуляр, тренер і стрімер навів кілька прикладів із власного ігрового досвіду, коли приймав невірні рішення, як справа доходила до відповіді на ставку суперника.

  • Колю під тиском агресивного суперника, бо відчуваю, що він давить стеком.
  • Зрівняв на тьорні, колю і на рівері, бо треба бути послідовним.
  • Суперник був агресивним на префлопі, отже не факт, що потрапив в дошку.
  • Тисну кол навіть зі слабкою комбінацією, щоб не поневірятись із коротким стеком.
  • Я довго фолдив, тому повинен хоч колись відповідати на ставки суперників.
  • Опонент – успішний гравець, а отже інколи готовий легко розпрощатись із грошима, вдаючи сильну руку.
  • Відповідаю на крупну ставку, яка нерідко продиктована блефом.


Бен Ролле / Фото PokerNews

Читачі соцмереж Бена Ролле внесли і свою лепту в цей список, демонструючи, як емоції заважають грі у покер.

  • Заколю заради інформації про суперника.
  • Вочевидь, я блокую його велю.
  • Якщо виграю хіро-колом, буде що розповісти друзям.
  • Треба за будь-яку ціну набити стек, бо з цим "коротуном" аж соромно грати.
  • Сьогодні точно мій день))).
  • Опонент, як показує динаміка, однозначно в тільті.
  • Заколоти цього бовдура – справа принципу.