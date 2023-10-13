Недаремно покер називають інтелектуальною грою. Адже, насамперед, завдяки мисленню і аналізу, підкріплених навчанням, можна досягти успіху за овальними столами. Утім, від помилок тут ніхто не застрахований, навіть успішні представники цієї сфери, такі як Бен Ролле.
До теми Пас – не помилка: цінні "героїчні" поради від зірки покеру
Бен "bencb789" Ролле / ФотоTwitter покериста
Покерний регуляр, тренер і стрімер навів кілька прикладів із власного ігрового досвіду, коли приймав невірні рішення, як справа доходила до відповіді на ставку суперника.
- Колю під тиском агресивного суперника, бо відчуваю, що він давить стеком.
- Зрівняв на тьорні, колю і на рівері, бо треба бути послідовним.
- Суперник був агресивним на префлопі, отже не факт, що потрапив в дошку.
- Тисну кол навіть зі слабкою комбінацією, щоб не поневірятись із коротким стеком.
- Я довго фолдив, тому повинен хоч колись відповідати на ставки суперників.
- Опонент – успішний гравець, а отже інколи готовий легко розпрощатись із грошима, вдаючи сильну руку.
- Відповідаю на крупну ставку, яка нерідко продиктована блефом.
Бен Ролле / Фото PokerNews
Читачі соцмереж Бена Ролле внесли і свою лепту в цей список, демонструючи, як емоції заважають грі у покер.
- Заколю заради інформації про суперника.
- Вочевидь, я блокую його велю.
- Якщо виграю хіро-колом, буде що розповісти друзям.
- Треба за будь-яку ціну набити стек, бо з цим "коротуном" аж соромно грати.
- Сьогодні точно мій день))).
- Опонент, як показує динаміка, однозначно в тільті.
- Заколоти цього бовдура – справа принципу.