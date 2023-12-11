Унікальний браслет із золота для чемпіона Main Event WSOP: серед претендентів є українці

На Світовій серії покеру стартувала Головна подія фестивалю з бай-іном 5 300 доларів. Переможець Main Event WSOP Paradise отримає єдиний у своєму роді браслет із жовтого золота та каміння з блакитного топазу.

Вперше Світова серія покеру проводиться на Багамських островах. Організатори WSOP дуже постаралися та продумали все до дрібниць. Для переможця Головної події спеціально розробили унікальний трофей, що є острівним елементом класичного браслета WSOP Main Event.

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Автор цієї ювелірної прикраси американський скульптор Йостенс. Браслет із 10-каратного жовтого золота важить майже 95 грамів і прикрашений вручну 494 круглими камінцями зі справжнього синього топазу.

Боротьба за омріяний трофей уже стартувала. Зіграно 2 з 4 кваліфікаційних днів, у яких взяли участь понад 1 000 гравців. За підсумками Day 1а троє українців пробилися до наступної стадії: Олександр Турич, Денис Чуфарін та Олексій Меженков. Після Day1b до них приєдналася Ольга Єрмольчева.

Денис Чуфарін / Фото PokerNews

Своєю появою у турнірі Main Event WSOP як завжди намагався викликати фурор Філ Хельмут. Однак шоу виявилося яскравішим за його гру. Найтитулованіший гравець WSOP вилетів досить швидко. Серед відомих особистостей у другий день пробилися Віктор Дзивілевський, Адріан Матеос, Ентоні Зінно, а також колишній футболіст Маріо Мосбек, який продовжує свій неймовірний рік у покері.

