Ким він тільки не був – Цезарем, автогонщиком, бійцем ММА, "видатним шоуменом", "білим магом"… Далеко не повний перелік образів, в яких Філ Хельмут відкривав участь в Головних подіях Світової серії. Зимова версія WSOP на Багамах не стала винятком.

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Філ Хельмут / Фото PokerNews

На Atlantis Paradise Island Хельмут "приплив" в костюмі Посейдона в компанії 17 русалок і оркестру. Утім, весь цей шик і галас не надто допомогли власнику 17 браслетів WSOP. Американець завершив свій виступ в Main Event в середині першого ігрового дня. Спробуємо підбадьорити Філа, пригадавши у відеонарізці його інші, яскраві і не дуже, появи на головний покерний турнір.

Куди скромніше, але ефективніше у Main Event поводяться українці. Наша Ольга Єрмольчева, скажімо, пробилась у другий день з непоганим стеком. Українка пронесла майже пів мільйона фішок і перебуває серед лідерів чип-каунту.



Ольга Єрмольчева / Фото PokerNews