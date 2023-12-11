Уникальный браслет из золота для чемпиона Main Event WSOP: среди претендентов есть украинцы

На Мировой серии покера стартовало Главное событие фестиваля с бай-ином 5 300 долларов. Победитель Main Event WSOP получит единственный в своем роде браслет из желтого золота и камней из голубого топаза.

Впервые Мировая серия покера проводится на Багамских островах. Организаторы WSOP очень постарались и продумали все до мелочей. Для победителя Главного события специально разработали уникальный трофей, представляющий собой островной элемент классического браслета WSOP Main Event.

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Автор этого ювелирного украшения американский скульптор Йостенс. Браслет из 10-каратного желтого золота весит почти 95 граммов и украшен вручную 494 круглыми камнями из настоящего синего топаза.

Борьба за этот трофей уже стартовала. Сыграно 2 из 4 квалификационных дней, в которых приняли участие более 1 000 игроков. По итогам Day 1а трое украинцев пробились в следующую стадию: Александр Турич, Денис Чуфарин и Алексей Меженков. После Day1b к ним присоединилась Ольга Ермольчева.

Денис Чуфарин / Фото PokerNews

Своим появлением в турнире Main Event WSOP как всегда пытался вызвать фурор Фил Хельмут. Однако шоу оказалось ярче его игры за покерным столом. Самый титулованный игрок WSOP вылетел достаточно быстро. Среди известных личностей во второй день пробились Виктор Дзивилевский, Адриан Матеос, Энтони Зинно, а также бывший футболист Марио Мосбек, который продолжает свой невероятный год в покере.