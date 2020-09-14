Представники України продовжують демонструвати якісні результати на одній із найпрестижніших онлайн-покерних серій.

Нещодавно ми писали про те, як титул чемпіона світу завоював українець із ніком "SoEzForMe", а тепер успіх співвітчизника повторив "varabey1991".

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Йому вдалося тріумфувати у масштабному триденному нокаут-турнірі з Безлімітного Холдему із вступним внеском у 530 доларів. Призовий фонд теж зібрався солідний – понад мільйон доларів. А от охочих відкусити шматок цього пирога знайшлося понад 2 тисячі.

Тож можна лише позаздрити витривалості varabey1991. Мало того, що турнір хоч із перервами, та тривав аж три дні, так ще й завершився він за київським часом аж о 6 ранку!

Ні втома, ні бажання спати утім не завадили українцеві стати чемпіоном світу з онлайн-покеру. Крім престижного титулу, перемога принесла йому понад 70 тисяч доларів, ще 35 тисяч varabey1991 додав до свого банкролу завдяки баунті, заробленому за вибивання з турніру інших гравців.