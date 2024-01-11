Жодна велика покерна серія не проходить без участі українців. Не став винятком і перший цьогорічний фестиваль WSOP Circuit. За перший тиждень покерних баталій у Розвадові українці двічі грали за фінальним столом.

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Чергову заявку на перемогу зробив Микита Андрусяк. Представник збірної України продемонстрував свій скіл у турнірі Mystery Bounty, де понад 700 учасників змагалися за призовий фонд 202 675 євро. Чернівчанин пробився за фінальний стіл, але також залишився без трофея. Микита фінішував шостим.

Серед українців призерами цього турніру також стали:

Максим Лавров – 15 місце;

Рустам Гаврилюк – 30 місце;

Олександр Турич – 58 місце;

Яків Сизганов – 59 місце.

Микита Андрусяк – відомий український покерист. У 2022 році він виграв найбільший офлайн-турнір України NCC Evolution, відбіркові етапи якого проходили у 9 різних містах.

Серія WSOP Circuit у Розвадові триватиме до 16 січня. Завтра стартує Головна подія з бай-іном 1 100 євро та гарантованим призовим фондом 1 000 000 євро. Українці також планують долучитися до боротьби на чемпіонський перстень. Найкращі 12 гравців Main Event додатково отримають квитки у Головну подію WSOP Europe вартістю 10 350 євро.