Найкращого покериста шукали у 9 українських містах, де тривали відбіркові етапи до суперфіналу у live-форматі, а також на онлайн-майданчику PokerMatch. У підсумку було зроблено аж 1 379 реєстрацій, завдяки яким призовий фонд події склав 2 175 000 гривень.

Цікаво Оце так піар-хід: відомий покерист виграв турнір імені себе

У вирішальний день турніру NCC Evolution головні щасливчики відбору зібралися у Києві. У столичному клубі спортивного покеру Full House Khreschatyk титул чемпіона виборов покерист із Чернівців Микита Андрусяк. Разом із кубком-красенем спортсмен отримав 355 000 гривень призових.

Учасники фінального столу NCC Evolution / Фото Фейсбук-сторінка NCC

Запис трансляції фінального столу з відкритими картами та коментаторами можна подивитися на твіч-каналі PokerMatch. Учасники фінального столу отримали такі призові: