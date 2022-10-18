Американець Кріс Манімейкер розвиває офлайн покер у себе на батьківщині. Нещодавно він відкрив Moneymaker's Social Club у містечку Падука, що у штаті Кентуккі, а зараз взагалі полетів до Австралії у покерних справах.

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Там його запросили як зіркового гостя для участі у серії Check Raise Poker Championships. Головна подія, що мала назву "Moneymaker Main Event", зібрала майже 250 входів. Приєднався до турніру за 200 доларів і сам Манімейкер.

Кріс пробився за фінальний стіл із 3-м стеком, а у хедз-апі переграв місцевого молодого покериста. У вирішальній роздачі кишенькові валети Манімейкера встояли проти AT.

Кріс Манімейкер / Фото з його твіттеру

Минули десятиліття з моменту великої перемоги Кріса Манімейкера на WSOP Main Event, але й досі він є джерелом натхнення для різних поколінь. Виграш на скромному турнірі в Австралії приніс йому 12 000 доларів. У твіттері з цього приводу Кріс написав, що вигравати власний турнір завжди весело.