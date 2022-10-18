Американец Крис Манимейкер развивает офлайн покер у себя на родине. Недавно он открыл Moneymaker's Social Club в городке Падука, что в штате Кентукки, а сейчас вообще улетел по покерным делам в Австралию.

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Там он стал приглашённым гостем в небольшой серии Check Raise Poker Championships. Главное событие, названное "Moneymaker Main Event", собрало почти 250 входов. Присоединился к турниру за 200 долларов и сам Манимейкер.

Крис пробился за финальный стол с 3-м стеком, а в хедз-апе переиграл местного молодого покериста. В решающей раздаче карманные валеты Манимейкера устояли против AT.

Крис Манимейкер / Фото из его твиттера

Прошли уже десятилетия с момента большой победы Криса Манимейкера на WSOP Main Event, а он до сих пор является источником вдохновения для всех поколений. Первое место на скромном турнире в Австралии принесло ему 12 000 долларов. В твиттере по этому поводу он написал, что выигрывать собственный турнир всегда весело.