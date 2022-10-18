Лучшего покериста искали в 9 украинских городах, где проходили отборочные этапы в live-формате, а также на онлайн-площадке PokerMatch. В итоге было сделано 1 379 регистраций, благодаря которым призовой фонд события составил 2 175 000 гривен.

Интересно Вот это пиар-ход: известный покерист выиграл турнир имени себя

В решающий день турнира NCC Evolution главные счастливчики отбора собрались в Киеве. В столичном клубе спортивного покера Full House Khreschatyk титул чемпиона завоевал покерист из Черновцов Никита Андрусяк. Вместе с кубком-красавцем спортсмен заработал 355 000 гривен призовых.

Участники финального стола NCC Evolution / Фото Фейсбук-страница NCC

Запись трансляции финального стола с открытыми картами и комментаторами можно посмотреть на твич-канале PokerMatch. Участники финального стола получили такие выплаты: