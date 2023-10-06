Українці розірвали чемпіонат світу: наші покеристи здобули 18 перемог на WCOOP

Найбільше трофеїв, традиційно, зібрала Бразилія, а найкращий гравець серії визначився у фінішному коридорі. Натомість, без титулу MVP залишився переможець одразу 7 івентів цьогорічного WCOOP.

Впродовж майже місяця покерні гріндери штурмували турніри 22-го Чемпіонату світу з онлайн-покеру. Історією стали 340 івентів на будь-який смак та гаманець – з бай-інами від 5,50 до 25 000 доларів.

До теми Українська сенсація на EPT Barcelona: Володимир Дрокін виграв понад 60 000 євро

Традиційно, за віртуальними столами WCOOP не бракувало й українських покеристів, які підкорили одразу 18 трофеїв. Зокрема, в один із заключних змагальних днів відзначився Ігор "Hulaaaa" – здобув титул у PLO Main з бай-іном 1 050 доларів і виграв 111,6K. Перемогами встигли також відзначитись українські покерні мастодонти Роман "RomeOpro" Романовський та Андрій "STiger" Новак.



Роман Романовський / Фото Трибуна

Україна у підсумку посіла четверте місце у своєрідному національному заліку, пропустивши вперед лише покеристів із Австрії, Великобританії та Бразилії. Останні наштампували одразу 78 трофеїв, а це новий рекорд WCOOP.



Патрік Леонард / Фото PokerNews

Ще одне безпрецедентне досягнення підкорилось Бенні Глейзеру. Лише вдумайтесь, британець тріумфував одразу в семи турнірах і мав всі шанси виграти індивідуальний залік найкращого гравця чемпіонату. Утім, буквально в останні дні WCOOP на вершину лідерборду застрибнув його не менш відомий співвітчизник Патрік "pads1161" Леонард. Чотири титули і велика кількість ITM забезпечили британцю звання MVP WCOOP 2023.