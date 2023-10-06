Украинцы разорвали чемпионат мира: наши покеристы одержали 18 побед на WCOOP

Больше всех трофеев, традиционно, собрала Бразилия, а лучший игрок серии определился в финишном коридоре. Без титула MVP остался победитель сразу 7 ивентов нынешнего WCOOP.

На протяжении почти месяца покерные гриндеры штурмовали турниры 22-го Чемпионата мира по онлайн-покеру. Историей стали 340 ивентов на любой вкус и кошелек – с бай-инами от 5,50 до 25 000 долларов.

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Традиционно, за виртуальными столами WCOOP хватало и украинских покеристов, покоривших сразу 18 трофеев. В частности, в один из заключительных соревновательных дней отличился Игорь "Hulaaaa" – завоевал титул в PLO Main с бай-ином 1050 долларов и выиграл 111,6K. Победами успели также отличиться украинские покерные мастодонты Роман "RomeOpro" Романовский и Андрей "STiger" Новак.



Роман Романовский / Фото Трибуна

Украина в итоге заняла четвертое место в своеобразном национальном зачете, пропустив вперед только покеристов из Австрии, Великобритании и Бразилии. Последние наштамповали сразу 78 трофеев, а это новый рекорд WCOOP.



Патрик Леонард / Фото PokerNews

Еще одно беспрецедентное достижение покорилось Бенни Глейзеру. Только вдумайтесь, британец торжествовал сразу в семи турнирах и имел все шансы выиграть индивидуальный зачет лучшего игрока чемпионата. Впрочем, буквально в последние дни WCOOP на вершину лидерборда запрыгнул его не менее известный соотечественник Патрик "pads1161" Леонард. Четыре титула и большое количество ITM обеспечили британцу звание MVP WCOOP 2023.