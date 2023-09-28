В эти дни регулярам онлайн-покера не до полноценного сна. В сети интернет продолжается WCOOP (Чемпионат мира по онлайн-покеру) – одна из самых престижных серий за виртуальными столами. Украинцы тоже о себе здесь напоминают.

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Андрей "STiger" Новак недавно отличился на серии OSS XL, оставил за спиной всех соперников и в сайд-ивенте WCOOP из Безлимитного Холдема с бай-ином 320 долларов. Тримуф принес украинскому регуляру и стриммеру 24 000 долларов призовых.



Андрей Новак / Фото Cardschat

Еще один стример, но уже из Британии, Бен "Spraggy" Спрэгг также не оставил своих зрителей без результативного экшина. В прямом эфире публика наблюдала, как Бен затащил 530 WCOOP Edition Bounty Builder High Roller и положил в карман 31 600 долларов.



Бен "Spraggy" Спрегг / Скрин из Twitch