Осенью во многих онлайн покер-румах начался новый соревновательный сезон. Одной из масштабных серий является Online Super Series XL, где общий призовой фонд составляет 50 000 000 долларов. Она продлится до 2 октября включительно.

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Турнир $215 OSS PKO собрал за виртуальными покерными столами более полутора тысяч участников из разных стран мира. Несмотря высокую на конкуренцию, победу одержал игрок из Украины. Андрей Новак забрал вместе с баунти 38 169 долларов.

Решительная и агрессивная игра, полностью отвечающая никнейму "STiger", позволила Андрею разобраться за финальным столом с соперниками менее чем за 2 часа. Благодаря этой победе он немного улучшил свои результаты в руме, где в его профите значился "минус" 80 000 долларов.

Прежде всего Андрей Новак известен своими достижениями в другом покер-руме. Неоднократно украинец играл за финальными столами событий Super Millions, где собираются самые сильные хайроллеры в мире. Покерную карьеру Андрей начал в 2009 году.