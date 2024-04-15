"Бейбішарка" вигнали зі збірної через "російський слід"

Всеукраїнська Федерація спортивного покеру достроково розірвала контракт із Андрієм Козленком. Місце у національній збірній відомий покерист і стрімер втратив через участь у російському ютуб-проєкті.

У скандалі з українським покеристом Андрієм "BabyShark" Козленком, схоже, можна ставити крапку. Арбітраж Всеукраїнської Федерації спортивного покеру виніс вердикт щодо його участі в в російському ютуб-проєкті "Жизнь как покер", передає Покер 24.

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За висновком арбітражної комісії, погляди та позиція Козленка А. кардинально різняться з позицією та політикою, яку проводить ВУФСП та Україна, в цілому. У звʼязку з порушенням, керівництвом ВУФСП прийнято рішення про: дострокове розірвання Контракту з Козленком, а також виключення його зі складу національної збірної команди України зі спортивного покеру,

– йдеться у заяві ВУФСП.



Андрій Козленко / Фото USPF

Не врятувала Андрія Козленка і його активна допомога ЗСУ. Не секрет, що покерист допомагає нашим військовим солідними донатами зі своїх виграшів. Утім це виявилось не надто сильним аргументом.

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