"Бейбишарка" выгнали из сборной из-за "российского следа"

Всеукраинская Федерация спортивного покера досрочно расторгла контракт с Андреем Козленко. Место в национальной сборной известный покерист и стример потерял из-за участия в российском ютуб-проекте.

У скандале с украинским покеристом Андреем "BabyShark" Козленко, похоже, можно ставить точку. Арбитраж Всеукраинской Федерации спортивного покера вынес вердикт относительно его участия в российском ютуб-проекте "Жизнь как покер".

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По заключению арбитражной комиссии (при участии других членов национальной сборной), взгляды и позиция Козленко А. кардинально отличаются с позицией и политикой, которую проводит ВУФСП и Украина, в целом. В связи с изложенным, нарушением Козленко А. пункта 2.1.11 Контракта между ВУФСП и игроком национальной сборной Украины, руководствуясь пунктами 7.2 и 7.3 этого же Контракта, руководством ВУФСП принято решение о: досрочном расторжении Контракта с Козленко А., а также исключении его из состава национальной сборной команды Украины по спортивному покеру, - говорится в заявлении ВУФСП.



Андрей Козленко / Фото USPF

Не спасла Андрея Козленко и его активная помощь ВСУ. Не секрет, что покерист помогает нашим военным солидными донатами из своих выигрышей. Впрочем это оказалось не слишком сильным аргументом.

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