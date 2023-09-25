З 20 по 24 вересня Івано-Франківськ приймав уже п’ятий етап відкритого Кубка TPP. Крім трьох запланованих турнірів, які підуть у залік Top Poker Players, відбулась покерна сутичка учасників Highstakes Ukrainian Club.

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Участь у турнірі товстосумів з бай-іном 1 000 доларів взяли 24 покеристи, зокрема відомі в мережі українські стрімери Андрій "babyshark" Козленко та Костянтин "Kostya_Jock" Гольський. Першому далеко дійти не вдалось, а от "Kostya_Jock" фінішував на третьому місці, пропустивши вперед лише Ігоря Попика та чемпіона Володимир Керницького.



Призери турніру Highstakes Ukrainian Club / Фото USPF

Що стосується безпосередньо серії TPP, п'ятий етап зібрав 2 069 100 гривень призового фонду – майже втричі більше, ніж було заявлено на початку. В трьох івентах було зафіксовано 469 входів. А чемпіонами стали ось ці спортсмени:

Михайло Кедровський – виграв титул у TPP Warm UP;

Юрій Забродоцький – перемога у Main Event Mystery Bounty;

Владислав Чепінога – чемпіон TPP PRO PKO.

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Влад Чепінога / Фото USPF

Додамо, гравці, які потрапили в зону ІТМ етапу TPP, матимуть шанс долучитися до збірної України зі спортивного покеру в 2024 році.