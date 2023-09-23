В Лас-Вегасі відбувся уже сьомий турнір престижної серії хайролерів Poker Masters. В івенті за 25 000 доларів у призи потрапила й уродженка Харкова Вікторія Лівшиц.

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59-річна покеристка із українським корінням виставилась із A-4s і не встояла перед 9-9 Ніка Шульмана. П’яте місце принесло Лівшиц 88 000 доларів призових. А от кривдник покеристки зрештою усунув зі шляху усіх суперників.



Нік Шульман / Фото PokerGO

У хедз-апі Шульман впорався із Ніком Петранджело. У вирішальній роздачі майбутній чемпіон виграв домінацію, поїхавши із A-J проти A-4 суперника. Вартість трофею організатори оцінили у 374 000 доларів. Віце-чемпіон забрав 242 000 доларів.