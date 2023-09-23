В Лас-Вегасе прошел уже седьмой турнир престижной серии хайроллеров Poker Masters. В ивенте за 25 000 долларов в призы попала и уроженка Харькова Виктория Лившиц.

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59-летняя покеристка с украинскими корнями выставилась из A-4s и не устояла перед 9-9 Ника Шульмана. Пятое место принесло Лившиц 88 000 долларов призовых. А вот обидчик покеристки в конце концов устранил с пути всех соперников.



Ник Шульман / Фото PokerGO

В хедз-апе Шульман справился с Ником Петранджелом. В решающей раздаче будущий чемпион выиграл доминацию, поехав из AJ против A-4 соперника. Стоимость трофея организаторы оценили в 374 тысячи долларов. Вице-чемпион забрал 242 000 долларов.