С 20 по 24 сентября Ивано-Франковск принимал пятый этап открытого Кубка TPP. Кроме трех запланированных турниров, которые пойдут в зачет Top Poker Players, произошла покерная стычка участников Highstakes Ukrainian Club.
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Участие в турнире толстосумов с бай-ином 1 000 долларов приняли 24 покериста, в том числе известные в сети украинские стримеры Андрей "babyshark" Козленко и Константин "Kostya_Jock" Гольский. Первому далеко дойти не удалось, а вот "Kostya_Jock" финишировал на третьем месте, пропустив вперед только Игоря Попика и чемпиона Владимир Керницкого.
Призеры турнира Highstakes Ukrainian Club / Фото USPF
Что касается непосредственно серии TPP, пятый этап собрал 2 069 100 гривен призового фонда – почти в три раза больше, чем было заявлено в начале. В трех ивентах было зафиксировано 469 входов. А чемпионами стали вот эти спортсмены:
- Михаил Кедровский – выиграл титул у TPP Warm UP;
- Юрий Забродоцкий – победа в Main Event Mystery Bounty;
- Владислав Чепинога – чемпион TPP PRO PKO.
Влад Чепинога / Фото USPF
Добавим, игроки, попавшие в зону IТМ этапа TPP, получат шанс присоединиться к сборной Украины по спортивному покеру в 2024 году.