Відомий вітчизняний професіонал Андрій Новак успішно виступив у турнірі хайролерів.

Український покерист із ніком "Brahman33" фінішував на четвертій сходинці Головної Події серії High Rollers Week.

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Бай-ін у змагання коштував 10,3 тисячі доларів. Поле із майже 600 входів гарантувало солідний призовий фонд — 5,8 мільйонів доларів!

Впевнено пройшовши усю дистанцію, Новак заслужено "вмостився" за фінальний стіл. На вирішальному етапі такого великого турніру українець грамотно утримався від занадто агресивних дій. Андрій дивився як один за одним вибували його конкуренти.

Зокрема, українець пересидів й одного з найуспішніших покеристів онлайну Нікласа Астедта. Швед завершив змагання на шостому місці і поклав до гаманця 283,4 тисячі доларів.

"Brahman33" "дожив" до квартету найкращих. Українця вибив Майк Вотсон. За четверту позицію Андрій Новак отримав 413 тисяч "баксів". А кривдник українця вилетів наступним. Канадець заробив майже півмільйона "зелених".

Чемпіоном Головної Події став найкращий покерист Бельгії Давіді Кітаї. Він заробив майже 727 тисяч доларів. А віце-чемпіон фін Еліс Парсінен отримав 602 тисячі "баксів".