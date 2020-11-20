Известный отечественный специалист Андрей Новак успешно выступил в турнире хайроллеров.

Украинский покерист с ником "Brahman33" финишировал на четвертом месте Главного события серии High Rollers Week.

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Бай-ин в турнир стоил 10,3 тысячи долларов, а поле из почти 600 входов гарантировало солидный призовой фонд – 5,8 миллиона долларов!

Уверенно пройдя всю дистанцию, Новак заслуженно оказался за финальным столом. На решающем этапе такого крупного турнира украинец грамотно воздерживался от слишком агрессивных действий и смотрел, как один за другим выбывали его конкуренты.

В частности, украинец пересидел и одного из самых успешных покеристов онлайна Никласа Астедта. Швед завершил соревнования на шестом месте и положил в кошелек 283,4 тысячи долларов.

"Brahman33" "дожил" до квартета лучших. Украинца выбил Майк Уотсон. За четвертую позицию Андрей Новак получил 413 тысяч "баксов". А обидчик украинца вылетел следующим. Канадец заработал почти полмиллиона "зеленых".

Чемпионом Главного События стал лучший покерист Бельгии Давиди Китаи. Он заработал почти 727 тысяч долларов. А вице-чемпион финн Элис Парсинен получил 602 тысяч "баксов".