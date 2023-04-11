Популярна серія Super Millions добігає кінця. Останнім став турнір із бай-іном 10 300 доларів. Хайролерський івент мав широку сітку стартових флайтів, а також велику кількість сателітів. У підсумку було зроблено 776 входів.

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Турнір було дограно до фінального столу та поставлено на паузу. Сьогодні він повернеться у прямому етері, а 9 учасників боротимуться за титул чемпіона та головний приз у розмірі 1 184 690 доларів. Серед фіналістів гратиме титулований український покерист Андрій Любовецький.

Найбільші успіхи Любовецького пов'язані з офлайном, де він виграв понад 2 000 000 доларів у живих турнірах. Торік головним досягненням Андрія стало те, що він зрівнявся з Олексієм Ковальчуком за кількістю виграних браслетів Світової серії покеру. Тепер в Україні двоє гравців з двома браслетами WSOP.

Можливо, саме сьогодні Андрій Любовецький зможе оформити бест-кеш в онлайні. Всі учасники фінального столу гарантували собі мінімальну виплату 150 000 доларів. Українець розпочне гру з п'ятим стеком, маючи 29,8 ВВ. Фінальний стіл стартує сьогодні о 21:00 за київським часом.