Популярная серия Super Millions подходит к концу. Последним стал турнир с бай-ином 10 300 долларов. Хайроллерский ивент имел широкую сетку стартовых флайтов, а также множество сателлитов. В итоге было сделано 776 входов.

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Турнир был доигран до финального стола и поставлен на паузу. Сегодня он вернется в прямом эфире, а 9 игроков будут сражаться за титул чемпиона и главный приз в размере 1 184 690 долларов. Поборется за победу и титулованный украинский покерист Андрей Любовецкий.

Самые громкие успехи Любовецкого связаны с офлайном, где он выиграл более 2 000 000 долларов в живых турнирах. Главным достижением Андрея стало то, что он в прошлом году сравнялся с Алексеем Ковальчуком по количеству выигранных браслетов Мировой серии покера. Теперь в Украине есть 2 игрока с двумя браслетами WSOP.

Возможно, именно сегодня Андрей Любовецкий сумеет оформить бест-кэш в онлайне. Участники финального стола гарантировали себе минимальную выплату в размере 150 000 долларов. Украинец будет стартовать с пятым стеком, имея 29,8 ВВ. Финальный стол начнётся в 21:00 по киевскому времени.