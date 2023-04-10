Покеристи часто укладають дивні парі, але Ден Сміт і Маркус Гонсалвес вигадали щось абсолютно нове. Відомі хайролери орендували тенісний корт, де провели повноцінний сет. Переможець протистояння отримував 100 000 доларів.

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Чемпіон World Poker Tour Маркус Гонсалвес має кращу тенісну підготовку, тому за умовами парі грав сковорідкою. Втім, це не завадило американцю добряче поганяти суперника кортом та перемогти з рахунком 6:2. Свій "епічний" поєдинок вони виклали на ютуб.

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Ден Сміт, який нещодавно виграв майже 400 000 доларів на серії U.S. Poker Open не вигадав нічого кращого, як запропонувати реванш. Нова дуель відбудеться 1 травня. Цього разу Сміт поставив 100 000 доларів проти 125 000 Гонсалвеса.