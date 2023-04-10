Відома стримерка та покеристка Олександра "Alexred" Хамідова була найбажанішим суперником на цьому турнірі. За її вибивання гравці могли отримати спеціальний баунті у розмірі 10 000 гривень.

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Втім, покеристка не залишила шансів суперникам. "Alexred" успішно проклала шлях до хедз-апу, де зуміла довести справу до перемоги. За словами дівчини, цей трофей став першим у її покерній кар'єрі.

Олександра Хамідова / Фото з її інстаграму

На своїй сторінці в інстаграм Олександра жартома написала: "Так захотіла кубок, коли його побачила, що довелося виграти турнір".