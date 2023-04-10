Известная стримерша и покеристка Александра "Alexred" Хамидова была самым желанным соперником на этом турнире. За выбивание игроки могли получить специальный баунти в размере 10 000 гривен.

Интересно Продавал путёвки в Диснейленд, а стал миллионером: жизненный путь покериста Джоша Арье

Впрочем, покеристка не оставила соперникам ни единого шанса. "Alexred" пробилась в хедз-ап, где сумела одержать победу. По словам девушки, этот трофей стал первым в её покерной карьере.

Александра Хамидова / Фото из её инстаграма

На своей странице в инстаграм Александра в шутку написала: "Так захотела кубок, когда его увидела, что пришлось выиграть турнир".