У Джоша Арье было непростое детство. Мать рано ушла из жизни, поэтому воспитывал парня отец – бывший военный, переехавший в США после службы в израильской армии. Первые деньги Джош начал зарабатывать в школе.

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"Успехи" за порогом школы

В 9 классе парень увлёкся игрой в пул. Однажды он проиграл толстовку и кошелёк. После этого неприятного события Джош начал регулярно ходить в бильярдную, чтобы повысить свой уровень. В итоге Арье быстро научился обыгрывать соперников, играя по 2 доллара за партию.

Неприятности всё равно преследовали парня. Бильярдную накрыла полиция. Оказалось, что в том заведении играли наркоторговцы. У одного из них Арье выиграл деньги, поэтому ему пришлось просидеть в участке полиции всю ночь.

В школе Джошу было скучно, из-за чего парень искал место, где можно заработать деньги. В итоге он сменил более 10 мест работы ещё в школе. Хуже всего было продавать путёвки в Диснейленд по телефону.

В первый день работы я продал путёвок на 240 долларов, а потом за 2 недели вообще ни одной. Продажи – худшая работа. Обзваниваешь людей, стараешься, а они орут и обзывают тебя матом, – признался Джош Арье.

Его последняя нормальная работа была связана с дилерским делом во время домашних игр в покер. С 1999 года он начал играть сам. Поначалу приходил в знакомую бильярдную, где по ночам сражались одни любители. Именно там Джош Арье собрал первую тысячу долларов в свой банкролл.

Самый успешный игрок WSOP

Потом Джош Арье начал играть в одним из казино городка Билокси по фейковому удостоверению своего старшего брата. Впервые в официальном турнире американец принял участие в январе 1999 года. Ему удалось отобраться через сателлит в дорогое событие и выйти за финальный стол.

Через полгода Джош оказывается на Мировой серии покера. Там случается чудо: молодой парень выигрывает браслет WSOP во втором турнире, который вообще играет в своей жизни.

В 24 года мне было страшно от такой огромной суммы денег. Я выиграл более 200 000 долларов. Я купил машину, правда, через некоторое время её пришлось сдать назад. Я разорился – признался Арье.

Его покерный путь начался с нуля. Интерес к игре, понимание базовых вещей и отчаянное желание зарабатывать привели к тому, что Джош Арье сумел ещё трижды выиграть браслет Мировой серии покера. Только на WSOP американец получил более 8 000 000 долларов призовых.

Джош Арье в начале карьеры / Фото wikiwand.com

Самый крупный приз Джош Арье получил за 3 место в Main Event WSOP 2004. Приз составил 2 500 000 долларов. С этого момента его жизнь изменилась навсегда. Наученный горьким опытом покерист рационально подошёл к деньгам. В 2021 году про Арье снова заговорил весь мир. Он стал лучшим игроком WSOP.

Джош Арье играет на WSOP 2021 / Фото PokerNews

Сейчас Джош Арье играет не так часто. Успешный покерист не находит мотивации выступать за пределами WSOP. Время от времени американец посещает крупные серии. Например, в этом году Арье засветился на PGT PLO, где трижды попал в призы. Джош до сих пор остаётся одним из сильнейших покеристов современности.