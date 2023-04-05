По словам Белланде, эта раздача произошла в 2015 году в казино "Aria". Том Дван с парой королей выставился против одномастных АК Эндрю Робла. Дилер дважды открыл борд и в обоих случаях АК были сильнее.

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Видеофиксации этой раздачи не существует, но история выглядит правдоподобно. Кроме того, победитель банка Эндрю Робл, который сидел рядом с Белланде, подтвердил каждое слово. Американец признался, что банк составил около 9 000 000 долларов.

На первом борде Робл флопнул туза, а на втором собрал флеш. Также Белланде отметил, что Дван внешне спокойно воспринял поражение. "По тому, как он справился с неудачей, можно было подумать, что он проиграл банк на 300 долларов", – сказал Белланде.

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