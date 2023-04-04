С 20 марта по 2 апреля в Мадриде проходил этап ESPT, где соревновались покеристы из разных уголков мира. Большую часть украинских игроков составляли представители сборной, которые в очередной раз показали свой класс на международной арене.

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Об этом свидетельствуют высокие результаты украинцев на ESPT. Наши спортсмены оформили 14 призовых мест, 8 раз выходили за финальный стол, а единственный титул для Украины завоевал Олег Охотский. Весь свой выигрыш черновчанин передал украинским защитникам.

Лучше результаты украинских покеристов на Estrellas Poker Tour Madrid: