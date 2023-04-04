З 20 березня по 2 квітня у Мадриді змагалися покеристи з різних куточків світу. Основну частину українського представництва в Іспанії складали гравці збірної, які вкотре показали свій клас на міжнародній арені.
Читайте також Повернення "королеви" покеру: Ванесса Селбст приєдналася до зіркової команди WSOP Thrill Team
Про це свідчать високі результати українців на ESPT. Наші спортсмени оформили 14 призових місць, 8 разів виходили за фінальний стіл, а єдиний титул для країни здобув Олег Охотський, який передав увесь свій виграш українським захисникам.
Найвищі місця українських покеристів на Estrellas Poker Tour Madrid:
- 1 місце: Олег Охотський – Turbo Estrellas Poker Tour Madrid;
- 2 місце: Микита Андрусяк – Main Event CEP Madrid;
- 2 місце: Річард Нойман – Deep Stack;
- 2 місце: Роман Уланов – CEP Closer;
- 3 місце: Олексій Натоптаний – High Roller ESPT;
- 3 місце: Василь Забродський – Mini CEP, 4 місце – Turbo EPTM;
- 8 місце: Володимир Сєхов – Mini CEP;
- 11 місце: Іван Кузів – Main Event;
- 11 місце: Михайло Гутий – High Roller ESPT.