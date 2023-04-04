З 20 березня по 2 квітня у Мадриді змагалися покеристи з різних куточків світу. Основну частину українського представництва в Іспанії складали гравці збірної, які вкотре показали свій клас на міжнародній арені.

Читайте також Повернення "королеви" покеру: Ванесса Селбст приєдналася до зіркової команди WSOP Thrill Team

Про це свідчать високі результати українців на ESPT. Наші спортсмени оформили 14 призових місць, 8 разів виходили за фінальний стіл, а єдиний титул для країни здобув Олег Охотський, який передав увесь свій виграш українським захисникам.

Найвищі місця українських покеристів на Estrellas Poker Tour Madrid: