Недавно организаторы Мировой серии покера объявили о создании Team Thrill – звёздной команды, куда вошли самые известные представители индустрии. Новая команда была сформирована, чтобы отпраздновать десятилетие WSOP App – официального приложения Мировой серии покера.

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В команду вошли 7 мировых звёзд покера во главе с капитаном Патриком Антониусом. Появление Ванессы Селбст в списках Team Thrill означает то, что самая успешная покеристка мира будет не только играть в приложении WSOP, но и участвовать в живых турнирах. Этим летом Селбст посетит Лас-Вегас, чтобы выступить в Главном событии Мировой серии покера.

Честно говоря, я просто искала повод вернуться. Вы можете бросить покер, но я не думаю, что покер бросит вас навсегда, – сказала Ванесса Селбст.

В живых турнирах Ванесса Селбст выиграла почти 12 000 000 долларов, что принесло ей статус самой успешной женщины в истории покера. Трижды она выигрывала золотой браслет Мировой серии покера, трижды получала чемпионский титул на турнирах North American Poker Tour. Также Ванесса Селбст – единственная женщина, которая оказывалась на первом месте в рейтинге Global Poker Index.

Состав команды WSOP Thrill Team / Фото poker.org