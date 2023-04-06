У Джоша Ар'є було непросте дитинство. Мати рано пішла з життя, тому виховував хлопця батько – колишній військовий, який переїхав до США після служби в ізраїльській армії. Перші гроші Джош почав заробляти у школі.

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"Успіхи" за порогом школи

У 9 класі хлопець захопився грою у пул. Одного разу він програв свій гаманець та толстовку. Після цієї неприємної події Джош почав регулярно відвідувати більярдну, щоб підвищити власний рівень. У підсумку Ар'є навчився перемагати суперників, граючи партії по 2 долари.

Неприємності все одно переслідували хлопця. У цьому закладі з'явилася поліція. Виявилося, що там грали також торговці наркотиками. В одного з них Ар'є виграв гроші, тому йому довелося просидіти у поліцейському відділку всю ніч.

У школі Джошу було нецікаво, через що хлопець постійно шукав можливості заробити. Тільки за період навчання у школі він змінив понад 10 місць роботи. Найважче було продавати телефоном путівки у Діснейленд.

У перший день я продав путівок на 240 доларів, а потім за 2 тижні жодної. Торгівля – найгірша робота. Ти телефонуєш, стараєшся, а вони тільки кричать на тебе, – розповів Джош Ар'є.

Його остання робота була пов'язана з дилерською справою під час домашніх покерних ігор. А з 1999 року він почав грати сам. Спочатку приходив у знайому більярдну, де ночами збиралися одні любителі. Саме там Джош Ар'є зібрав першу тисячу доларів у свій банкрол.

Найуспішніший гравець WSOP

Потім Джош Ар'є почав грати в одному з казино містечка Білоксі, використовуючи фейкове посвідчення старшого брата. Вперше в офіційному турнірі американець взяв участь у січні 1999 року. Йому вдалося відібратися через сателіт у дорогу подію та пробитися за фінальний стіл.

Через пів року Джош з'явився на Світовій серії покеру. З ним трапляється диво: хлопець виграв браслет WSOP у другому турнірі, який взагалі грав у своєму житті.

У 24 роки мені було страшно від такої величезної суми грошей. Я виграв понад 200 000 доларів. Я купив машину, щоправда, через якийсь час її довелося повернути. Я збанкрутував – зізнався Джош Ар'є.

Покерний шлях довелося прокладати з нуля. Інтерес до гри, розуміння базових речей та відчайдушне бажання заробляти призвели до того, що Ар'є зумів ще тричі виграти браслет Світової серії покеру. Тільки на WSOP американець отримав понад 8 000 000 доларів призових.

Джош Ар'є на початку кар'єри / Фото wikiwand.com

Найбільший приз Джош Ар'є отримав за 3 місце у Main Event WSOP 2004. Приз склав 2 500 000 доларів. З цього моменту його життя змінилося назавжди. Навчений гірким досвідом покерист надалі раціонально підходив до витрат. У 2021 році про Ар'є знову говорив увесь світ. Він став найкращим гравцем WSOP.

Джош Ар'є грає на WSOP 2021 / Фото PokerNews

Зараз Джош Ар'є грає не так часто. Успішний покерист не знаходить мотивацію виступати поза межами WSOP. Іноді американець відвідує інші великі серії. Наприклад, цього року він засвітився на PGT PLO, де тричі потрапив до призів. Джош доводить, що й досі залишається одним із найсильніших покеристів сучасності.